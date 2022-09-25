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Новости 10:38

"Перегибы недопустимы": Матвиенко и Володин высказались об ошибках при мобилизации

фото ЗакС политика "Перегибы недопустимы": Матвиенко и Володин высказались об ошибках при мобилизации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной думы Вячеслав Володин откликнулись на сообщения о некорректном проведении отбора граждан при частичной мобилизации. Глава Совфеда заявила, что ответственность за такие случаи лежит только на губернаторах регионов, а парламентарий призвал исправлять уже допущенные ошибки.

"Мы видим, что появляется и активно обсуждается в обществе и в социальных сетях информация "с мест" о некорректных случаях мобилизации граждан, очевидно не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора. Создаётся впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе", — приводит заявление Матвиенко "Интерфакс".

Вторит ей и Володин, указывающий на важность того, чтобы мобилизация проходила в полном соответствии с законом.

"Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. К частичной мобилизации нельзя относиться формально. От её эффективности зависит боеспособность наших Вооружённых сил", — написал Володин у себя в Telegram-канале.

Отметим, ранее в социальных сетях стала появляться информация, что на военные сборы отправляли либо больных, либо не подходящих по возрасту граждан.

Напомним также, ранее депутаты Госдумы от "Единой России" и КПРФ внесли на рассмотрение коллег инициативу, по которой всем призванным на специальную военную операцию в рамках частичной мобилизации полагается единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей.


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