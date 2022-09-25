Бастрыкин встретился со студентами петербургской академии СК и ветеранами следствия

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил Северную столицу, где встретился со студентами Санкт-Петербургской академии СК и ветеранами следствия, информирует пресс-служба СКР.

Во время мероприятия Бастрыкин отметил важность участия ветеранов в образовательном процессе.

"Просьба и дальше передавать свой опыт, традиции и знания нашим студентам, которым желаю только одного — эти годы надо в полной мере использовать для осознания того долга перед Отечеством, который и вам придётся исполнять", — высказался глава СКР.

Также Бастрыкин отметил работу ветеранов, вручив им ведомственные памятные медали "350 лет со дня рождения Петра I".

Напомним, что главный следователь России уже второй раз за месяц приезжает в Петербург. Первая поездка была посвящена градозащитным проблемам города.