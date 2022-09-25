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Смольный: Петербург не вводил ограничения на выезд из города из-за мобилизации

фото ЗакС политика Смольный: Петербург не вводил ограничения на выезд из города из-за мобилизации

В социальных сетях тиражируют ложное "постановление" правительства Петербурга, согласно которому вводятся ограничения на выезд граждан из города ввиду частичной мобилизации. В Смольном опровергли достоверность документа, передаёт "Фонтанка".

Согласно тексту фейкового "постановления", которое к тому же исполнено на бланке городской администрации, гражданам, подлежащим призыву, воспрещается покидать Северную столицу. Сделать это якобы позволяется только с разрешения комиссариата.

В Смольном в разговоре с журналистами заявили, что распространяемый документ является фейком.

Добавим, что в правительстве Ленобласти также заявили об отсутствии каких-либо ограничений на выезд из региона.

Напомним, что в день объявления частичной мобилизации 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в планы руководимого им ведомства входит набрать порядка 300 тысяч россиян. 


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