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Новости 17:59

"Не бывает так, что есть всё, что нужно": Виталий Милонов рассказал о своих боевых буднях

фото ЗакС политика "Не бывает так, что есть всё, что нужно": Виталий Милонов рассказал о своих боевых буднях

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов поделился "фронтовыми" впечатлениями от службы на передовой боевых действий в ЛДНР. Рассказ политика приводит издание "Подъём".

Так, по словам Милонова, уже с 2014 года он пользуется позывным "Густав". Историю его происхождения парламентарий не уточнил.

После завершения референдумов в самопровозглашённых республиках депутат хотел бы вернуться в Москву для того, чтобы проголосовать за их присоединение в Госдуме.

Кроме того, Милонов сообщил, что служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее.

"Не бывает так, что нет проблем. Не бывает так, что есть всё, что нужно. Это идеальная картинка из американского блокбастера.  Но работаем. Всё нормально. Сейчас я помогаю тут, в противотанковой батарее, артиллерийской. Но я надеюсь, что после референдума, если будет такая возможность у меня, мне позволят, я бы хотел приехать и принять участие в голосовании в Госдуме", - заявил народный избранник.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о "десятках" парламентариев, собравшихся на специальную военную операцию.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.


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