Депутат Картаполов заявил о "десятках" парламентариев, собравшихся на СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил 23 сентября о десятках коллег, подавших заявления о направлении в Вооруженные силы, сообщило ТАСС. По словам парламентария, вопрос об этом обсуждался на совещании у спикера ГД Вячеслава Володина.

"Многие добровольно пишут рапорты, и сегодня на совещании у председателя [Госдумы] мы обсуждали эту тему. Не один десяток депутатов Государственной думы подали заявление на направление в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации", — заявил Картаполов.

Утром в пятницу появились сведения о том, что четверо депутатов Госдумы собрались участвовать в спецоперации. Одним из них оказался Виталий Милонов.