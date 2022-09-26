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Большая часть задержанных на последней пацифистской акции в Петербурге отправилась под арест

фото ЗакС политика Большая часть задержанных на последней пацифистской акции в Петербурге отправилась под арест

Объединённая пресс-служба судов Петербурга представила статистику решений по делам горожан, задержанных на последней пацифистской акции, прошедшей 24 сентября. Так, большая часть граждан отправилась под административные аресты, штрафы получили единицы.

Всего суды приняли решения по 119 петербуржцам, из которых 97 отправили в спецприёмники на срок от 6 до 14 суток.

Штрафы получили 14 горожан, пятерых отправили на обязательные работы. Ещё три дела находятся на рассмотрении, и лишь три дела были прекращены.

Аналогичным образом судьи поступали и с задержанными на акции 21 сентября. Тогда также подавляющее большинство отправили под арест.

О том, как пацифистский митинг проходил 24 сентября, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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