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Новости 12:35

Сенатор от Крыма предложил закрыть выезд из страны мужчинам призывного возраста

фото ЗакС политика Сенатор от Крыма предложил закрыть выезд из страны мужчинам призывного возраста

Представляющий Крым в Совете Федерации сенатор Сергей Цеков полагает, что в сложившейся ситуации следует закрыть выезд из страны всем мужчинам призывного возраста, передаёт РИА "Новости".

"Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу", - полагает Цеков.

Пересекать границу можно только по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе, предложил сенатор.

Ранее в Генштабе Вооружённых сил РФ указали, что призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.

Напомним, что в день объявления частичной мобилизации 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в планы руководимого им ведомства входит набрать порядка 300 тысяч россиян.


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