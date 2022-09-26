Пацифисту Мальцеву дали 3 года и 8 месяцев колонии за сожженное чучело в камуфляже

В Василеостровском районном суде Петербурга 26 сентября огласили приговор 23-летнему пацифисту Игорю Мальцеву, передает корреспондент ЗАКС.Ру. За акцию с сожжением чучела в военной форме во время Масленицы его приговорили к 3 годам и 8 месяцем колонии общего режима по статье о хулиганстве по мотивам идеологической и политической вражды (ч. 2 ст. 213 УК).

Судья Евгения Саввина решила, что Мальцев грубо нарушил общественный порядок.

Обвинение требовало для Мальцева 5 лет колонии общего режима, а также зачесть в срок время, которое обвиняемый провел в следственном изоляторе по схеме "1 день за 1,5". Мальцева держали в СИЗО с начала марта.

На оглашение приговора поддержать молодого человека пришли порядка 30 человек. Перед началом заседания Мальцев заявил, что устал от происходящего.

Утром 6 марта Мальцев вместе с подругой Софьей Семеновной провели пацифистский перфоманс на льду Малой Невы. Они сожгли чучело в камуфляжной форме и пакетом на голове с надписью "заберите". Позже видео их акции появилось в Telegram-канале движения "Весна". В ходе судебного разбирательства перед судьей выступили несколько свидетелей, которые называли действия молодых людей оскорбительными для российских военнослужащих. Мальцев объяснял, что не хотел задеть чувства военных, а лишь выступал за прекращение всех конфликтов в мире.

Константин Леньков