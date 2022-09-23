В последнем слове Мальцев напомнил про фильмы Балабанова и любовь

В Василеостровском районном суде 23 сентября прошли прения сторон по делу обвиняемого по статье о хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти к военнослужащим (ч.2 ст. 213 УК РФ) Игоря Мальцева, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Причиной возбуждения дела стало сожжение на Масленицу чучела в военной форме, которое провели Мальцев и его подруга Софья Семенова.

Во время рассмотрения дела в суде выступили в качестве свидетелей сотрудник МВД и военнослужащий. Они заявили, что перфоманс оскорбляет представителей армии России. Свои показания в суде дала социолог, которая тоже оценила акцию негативно.

Все показания доказывают вину Мальцева, заявил на заседании 23 сентября прокурор. Он несколько раз назвал акцию "циничной" и запросил для юноши 5 лет колонии.

Адвокат Мальцева Дмитрий Герасимов считает, что обвинение не представило ни одного доказательства того, что Мальцев нарушал общественный порядок и противопоставлял себя обществу, а также намеревался оскорбить военнослужащих. Мнение свидетелей со стороны защиты - это "всего лишь субъективные мнения отдельных людей", заявил Герасимов.

- Перфоманс представляет собой не что иное, как форму свободовыражения мнения, конституционнно допустимым способом, - сказал адвокат.

В своём последнем слове Мальцев в очередной раз заявил, что в перфомансе и не было речи о ненависти к военнослужащим или другой социальной группе. Акция носила пацифистский посыл, сказал обвиняемый.

Он считает, что опыт военных операция в истории России "довольно печальный". Такой вывод Мальцев сделал, по его словам, так как много общался со свидетелями прошлых конфликтов.

- Алексей Балабанов, который сам прошёл Афганистан, все довольно ясно показал в своих фильмах. <…> У нас есть столько вещей, с которыми можно воевать. Воевать с раком, эпидемией ВИЧ, бедностью и коррупцией. <…> Хоть мы живем в тревожное и непредсказуемое время, главное помнить и верить, что любовь сильнее ненависти, любовь сильнее…. - сказал Мальцев.

Он добавил, что в СИЗО смотрел много выпусков телепрограмм о ЧП. В них он узнал о гражданах, на которых заводили дела о хулиганстве за стрельбу из травматического оружия, угрозы холодным оружием, уничтожение городской инфраструктуры и другое - когда присутствовала осязаемая угроза охраняемым интересам общества или есть потерпевшие. В его деле такого нет, заявил Мальцев.

В конце своей речи обвиняемый поблагодарил мать, друзей и общественность за поддержку. Выходя из зала суда, Мальцев поклонился, ожидавшим его в коридоре людям, насколько ему позволили скреплённые за спиной руки в наручниках. Слушатели его дела отозвались аплодисментами.

Оглашение приговора назначено на 26 сентября.

Напомним, сожжение чучела Мальцев и Семёнова провели на реке Малая Невка. Видеозапись произошедшего опубликовали в Telegram-канале движения "Весна". На следующий день авторов перфоманса задержали. Семёновой назначили запрет определенных действий - позже она покинула Россию, а Мальцева отправили в СИЗО.

София Саттарова