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Новости 13:02

Корректировку бюджета на 2022 год хотят рассмотреть в ЗакСе 12 октября

фото ЗакС политика Корректировку бюджета на 2022 год хотят рассмотреть в ЗакСе 12 октября

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга 26 сентября решил назначить на 12 октября рассмотрение законопроекта о корректировке бюджета на 2022 год, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Депутаты намерены внести документ в повестку пленарного заседания.

До этого проект закона направят в комиссии ЗакСа, сообщил глава комитета и депутат от "Единой России" Михаил Барышников. Он добавил, что комиссии должны дать свои ответы по документу до 6 октября. Также Барышников предложил депутатам пригласить на заседание БФК представителей комитетов, у которых низкая исполнимость бюджетов: 

- Это очень важно. Мы видим распределение [средств], им добавляют денег [в корректировке бюджета], а исполнения у них нет. 

Депутаты идею поддержали. Они намерены пригласить комитет по транспорту, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, комитет по здравоохранению и еще три ведомства. Какие комитеты это будут, БФК решит после изучения финансовых документов.

Напомним, законопроект о корректировке бюджета на 2022 год подготовил комитет финансов. Какие изменения хочет внести администрация города - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова


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