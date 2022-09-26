"Фонтанка": Пулково не получало команды ограничивать выезд мужчин из Петербурга

Петербургский аэропорт Пулково не получал от силовых органов никаких предписаний об ограничении выезда мужчин из города, пишет "Фонтанка".

По состоянию на понедельник, 26 сентября, в воздушную гавань Северной столицы не направляли никакие постановления об этом.

Отметим, в СМИ стали поступать сообщения о том, что ФСБ РФ не пропускает через сухопутную границу с Казахстаном граждан, которые подлежат мобилизации.

Накануне в Смольном опровергли достоверность "постановления", согласно которому в Петербурге якобы вводятся ограничения на выезд мужчин из города.