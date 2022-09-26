Кремль: Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей в школе Ижевска

Российский глава Владимир Путин осведомлён о трагедии, случившейся в школе № 88 Ижевска, известил в ходе ежедневного пресс-брифинга кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Трагические новости из Ижевска, президент Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей в школе, где произошел террористический акт", – высказался Песков, чьи слова приводит РИА "Новости".

Отметим, что на данный момент Путин проводит в Сочи встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил трёхдневный траур по погибшим. В СК сообщали о 13 жертвах стрельбы, семь из которых - дети. Ранены 14 детей и 7 взрослых. Также в Следкоме рассказали, что нападавшим был Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник школы, в которой он открыл стрельбу по людям.