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Новости 16:34

Горсуд оставил фигурантку дела о "фейках" про армию Скочиленко под стражей

фото ЗакС политика Горсуд оставил фигурантку дела о "фейках" про армию Скочиленко под стражей

Санкт-Петербургский городской суд 26 сентября не стал удовлетворять апелляцию на арест художницы Александры Скочиленко, которая обвиняется в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (ст. 207.3 УК), сообщили в Telegram-канале в ее поддержку.

Заседание, на котором рассматривали апелляцию на арест до 1 октября, проходило в закрытом режиме. 

В скором времени дело в отношении Скочиленко начнут рассматривать по существу. Недавно ей предъявили окончательное обвинение. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за пацифистскую акцию в супермаркете в Василеостровском районе. Она заменила несколько ценников на листовки, в которых, по утверждению следователей, была недостоверная информация о ходе специальной военной операции на Украине.

Скочиленко находится в СИЗО уже пять месяцев. За время, проведенное в следственном изоляторе, у нее обострились проблемы со здоровьем из-за неправильного питания. Защита неоднократно указывала, что девушке необходима квалифицированная медицинская помощь, которую в СИЗО оказать не могут.

Напомним, сейчас в Петербурге по статье о фейках про армию заведено семь уголовных дел. Часть из них уже начали рассматривать по существу.

Константин Леньков


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