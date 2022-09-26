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Новости 17:15

До конца 2024 года Петербург получит еще более 200 новых автобусов

фото ЗакС политика До конца 2024 года Петербург получит еще более 200 новых автобусов

Петербург закупит 207 новых автобусов марок "ЛиАЗ", "НефАЗ" и "МАЗ", сообщил 26 сентября комитет по транспорту. Ожидается, что они поступят в распоряжение города до конца 2024 года.

"Итоги соответствующих закупочных процедур подведены сегодня в транспортном блоке. Сумма контрактов составила более 3,9 миллиарда рублей", — известили в комтрансе.

Каждый автобус сможет одновременно перевозить не менее 97 пассажиров. Машины будут низкопольными для удобства маломобильных граждан, все они будут оснащены кондиционерами и современными системами информирования, видеонаблюдения и устройствами для оплаты проезда. Двигатели новых автобусов должны будут соответствовать экологическому стандарту Евро-5.

Ранее стало известно о том, что станция метро "Чернышевская" закроется на ремонт 25 октября. Для удобства пассажиров будет запущен временный автобусный маршрут и продлены три существующих.


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