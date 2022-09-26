До конца 2024 года Петербург получит еще более 200 новых автобусов

Петербург закупит 207 новых автобусов марок "ЛиАЗ", "НефАЗ" и "МАЗ", сообщил 26 сентября комитет по транспорту. Ожидается, что они поступят в распоряжение города до конца 2024 года.

"Итоги соответствующих закупочных процедур подведены сегодня в транспортном блоке. Сумма контрактов составила более 3,9 миллиарда рублей", — известили в комтрансе.

Каждый автобус сможет одновременно перевозить не менее 97 пассажиров. Машины будут низкопольными для удобства маломобильных граждан, все они будут оснащены кондиционерами и современными системами информирования, видеонаблюдения и устройствами для оплаты проезда. Двигатели новых автобусов должны будут соответствовать экологическому стандарту Евро-5.

Ранее стало известно о том, что станция метро "Чернышевская" закроется на ремонт 25 октября. Для удобства пассажиров будет запущен временный автобусный маршрут и продлены три существующих.