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Новости 17:25

Беглов выразил главе Удмуртии соболезнования после стрельбы в ижевской школе

фото ЗакС политика Беглов выразил главе Удмуртии соболезнования после стрельбы в ижевской школе

Губернатор Александр Беглов направил свои соболезнования главе Удмуртии Александру Бречалову в связи со стрельбой в школе № 88 Ижевска, сообщила пресс-служба градоначальника 26 сентября.

"Петербург глубоко потрясен случившимся. Страшное преступление унесло жизни детей и взрослых, болью отозвалось в сердцах всех россиян. В эти тяжёлые дни желаю родным и близким погибших душевных сил и стойкости, чтобы пережить боль утраты. Петербуржцы разделяют ваше горе", — говорится в обращении Беглова.

В свою очередь, спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский опубликовал в своем Telegram-канале пост с соболезнованиями родным погибших и пожеланием скорейшего выздоровления пострадавшим. "Сердце болит от чудовищного по своей жестокости преступления в Ижевске. Невыносимо думать о гибели детей. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы такое больше никогда не повторилось", — в частности, написал он.

Массовая стрельба в ижевской школе произошла днем 26 сентября. По сообщению Следственного комитета, на текущий момент известно о 15 погибших и 24 пострадавших. Как уточнили в СК, стрелком оказался выпускник школы, он покончил с собой.

Фото: pixabay


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