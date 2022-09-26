Госдума во вторник рассмотрит законопроект о трудовых правах мобилизованных

Государственная дума включила в повестку на 27 сентября рассмотрение законопроекта об обеспечении трудовых прав мобилизованных граждан, сообщило 26 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата Ярослава Нилова.

Речь идет о поправках в Трудовой кодекс, предусматривающих сохранение рабочих мест за мобилизованными россиянами, а также за участвующими в спецоперации на Украине добровольцами.

Как отметили в пресс-службе Нилова, порядок пленарного заседания был утвержден Советом Госдумы 26 сентября. В числе прочих будет рассмотрен вопрос "сохранения рабочих мест за гражданами, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и за добровольцами, которые готовы заключить контракт и принять участие в СВО".

"Чтобы гарантировать сохранение рабочего места и возможность возвращения на него после завершения контракта, Государственная дума рассмотрит поправки в Трудовой кодекс", — приводит сообщение пресс-службы Нилова ТАСС.

Ранее группа депутатов от "Единой России" и КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о единовременных выплатах мобилизованным в размере 300 тысяч рублей.