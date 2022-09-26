Беглов намерен крепить сотрудничество с Туркменистаном

Губернатор Александр Беглов выразил желание развивать экономические связи с Туркменистаном, следует из сообщения пресс-службы градоначальника от 26 сентября. Заявление прозвучало на встрече Беглова с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в ходе визита петербургской делегации в Ашхабад.

В беседе с Бердымухамедовым Беглов заявил об "огромной политической и экономической значимости" связей с Туркменистаном. По его словам, в 2021 году товарооборот между Северной столицей и среднеазиатской страной вырос на 41,6 %. Также губернатор выразил готовность "организовать работу" с петербургскими торговыми сетями для продвижения туркменской продукции, прежде всего сельскохозяйственной, сообщили в Смольном. В ответ Петербург готов поставлять Туркменистану лекарства, изделия электроники и микроэлектроники, пищевую продукцию и другие товары.

"Считаем важным вернуться к вопросу открытия Торгового дома Санкт-Петербурга в вашей стране и Торгового дома Туркменистана в нашем городе", — отметил Беглов и выразил мнение, что это бы способствовало укреплению экономического сотрудничества между сторонами.

О желании развивать сотрудничество Беглов поведал и главе МИД Туркменистана Рашиду Мередову. В частности, он заявил, что в 2021 году экспорт из Петербурга в Туркменистан вырос на 49,7 %.

Об отъезде Беглова в Ашхабад стало известно в понедельник. Визит петербургской делегации приурочен к Дню независимости Туркменистана, который отмечается 27 сентября.