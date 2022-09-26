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Новости 18:37

Россиянам сообщили о законности вручения повесток по ночам

фото ЗакС политика Россиянам сообщили о законности вручения повесток по ночам

Повестки о призыве могут вручаться гражданам в рамках частичной мобилизации круглосуточно, следует из сообщения в официальном Telegram-канале портала "Объясняем.рф". Разъяснение об этом было опубликовано 26 сентября.

"Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно", — говорится в посте.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел законной выдачу повесток о частичной мобилизации задержанным на несанкционированных выступлениях. Представитель Кремля заявил, что такая практика "не противоречит закону, и поэтому нет никакого нарушения закона".

Фото: Telegram-канал Минобороны России


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