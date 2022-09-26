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Минцифры во вторник откроет форму на освобождение от частичной мобилизации для IT-специалистов

фото ЗакС политика Минцифры во вторник откроет форму на освобождение от частичной мобилизации для IT-специалистов

Минцифры намерено запустить на портале Госуслуг форму для подачи IT-специалистами заявлений на освобождение от частичной мобилизации, пишет 26 сентября "Интерфакс" со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева. По словам министра, это произойдет уже во вторник, 27 сентября.

Правом на подачу заявок будут обладать сотрудники аккредитованных IT-компаний и телеком-операторов. Претендующий на освобождение от частичной мобилизации сотрудник должен будет предоставить подписанное гендиректором подтверждение о том, что работает в компании и соответствует иным критериям для получения права на отсрочку.

Как уточнил Шадаев, заполнять форму предстоит самим претендентам ввиду ее сложности и большого объема. "Там очень много данных, которые, может быть, отсутствуют даже в кадровой службе, — заявил министр. — Чтобы ускорить процесс, мы считаем, что сотрудник эти данные введет а) точно корректно и б) мы не потеряем время, пока кадровые службы будут эти требования собирать".

По словам министра, сегодня же ведомство опубликует список специальностей, подпадающих под освобождение от частичной мобилизации.

Ранее в Госдуме заявили о планах рассмотреть 27 сентября законопроект об обеспечении трудовых прав мобилизованных граждан.

Фото: pixabay


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