В Москве появится улица Жириновского

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал 26 сентября в своем Telegram-канале о том, что в Москве появится улица, названная в честь Владимира Жириновского. По его словам, постановление об этом уже подписано столичным мэром Сергеем Собяниным.

"Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль Долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское", — указал координаты Слуцкий.

Председатель ЛДПР от лица соратников выразил благодарность правительству Москвы "за увековечивание памяти Основателя нашей партии".

Отметим, что увековечить память Жириновского либерал-демократы пытались и в Петербурге. В своем начинании они не преуспели: в начале августа Топонимическая комиссия отклонила заявку, объяснив это тем, что жизнь и деятельность основателя ЛДПР не были связаны с Петербургом.