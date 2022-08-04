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Новости 14:58

Топонимическая комиссия отклонила предложение о переименовании петербургской улицы в честь Жириновского

фото ЗакС политика Топонимическая комиссия отклонила предложение о переименовании петербургской улицы в честь Жириновского

Топонимическая комиссия Петербурга сочла недостаточными основания, выдвинутые партией ЛДПР для переименования одной из городских улиц в честь политика Владимира Жириновского, сообщил 4 августа телеканал "78". Соответствующей информацией с журналистами поделился член комиссии Алексей Ерофеев.

"По уставу полагается, чтобы деятельность человека непосредственно было связана с Петербургом, Петроградом, Ленинградом — у Жириновского этого нет, с Петербургом его жизнь связывает только политическая деятельность, он здесь не жил, не родился, не работал", — объяснил Ерофеев.

По словам члена комиссии, еще одним аргументом против появления в Петербурге улицы Жириновского стало то, что с момента его смерти прошло немного времени. Ерофеев указал, что для обсуждения инициативы собиралось рабочее бюро, однако доводы членов ЛДПР были признаны недостаточными.

В середине апреля член Топонимической комиссии Андрей Рыжков поведал, что петербургские либерал-демократы предложили переименовать в честь своего умершего лидера улицу Маркина в Петроградском районе. Попутно некий петербуржец выступил с идеей наречь именем Жириновского один из проспектов в новых районах, добавил тогда Рыжков.

Ранее Топонимическая комиссия отклонила предложение о переименовании Тинькова переулка в Пушкинском районе Петербурга.


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