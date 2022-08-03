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Новости 16:53

Топонимическая комиссия отказалась переименовать Тиньков переулок

фото ЗакС политика Топонимическая комиссия отказалась переименовать Тиньков переулок

Тиньков переулок в Пушкинском районе Петербурга останется с прежним названием, пишет 3 августа 47news со ссылкой на решение Топонимической комиссии. Последняя не обнаружила причин переименовать переулок и отказалась рассматривать вопрос об этом.

Основанием рассмотрения топонимических предложений в Петербурге может стать возвращение исторического названия, изменение статусной части (например, с переулка на улицу), объединение и разъединение проездов, уточнение наименования или же ликвидация дублирующего названия в пределах одного муниципалитета.

"Поскольку переименование Тинькова переулка не подпадает под перечисленные основания, этот вопрос не может рассматриваться Топонимической комиссией по существу, о чем и был проинформирован заявитель", — приводит заявление представителя комиссии 47news.

Свое название Тиньков переулок получил в 2003 году, подпись под распоряжением об этом поставил выполнявший тогда обязанности врио губернатора Александр Беглов. В середине мая 2022 года в Топонимическую комиссию поступило предложение сменить название улицы. Случилось это после того, как бизнесмен Олег Тиньков выступил с публичной критикой спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Вскоре после этого предприниматель продал свою долю в основанном им "Тинькофф банке", такой поступок он объяснил давлением со стороны представителей Кремля.


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