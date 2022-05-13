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Топонимическую комиссию попросили переименовать Тиньков переулок в Пушкине

фото ЗакС политика Топонимическую комиссию попросили переименовать Тиньков переулок в Пушкине

В топонимическую комиссию Петербурга поступило предложение присвоить новое название Тинькову переулку в Пушкине, о чем написал "Интерфакс" со ссылкой на члена комиссии Алексея Ерофеева. Краевед отметил, что переименование возможно, поскольку нынешнее название, появившееся в 2003 году, не представляет собой исторической ценности. По его словам, дело в том, что бизнесмен Олег Тиньков в начале 2000-х годов ввел комиссию в заблуждение.

"Он предоставил бумагу, что его какой-то предок являлся древним пивоваром, поставлял еще в петровские времена пиво к царскому столу. Сделали копию листочка якобы из книги со старинным шрифтом, смяли и скопировали - создали полное впечатление, что взяли копию из старинного дореволюционного издания. Комиссия не заподозрила подлога", - рассказал Ерофеев.

По закону топонимическая комиссия при комитете по культуре должна рассматривать обращения от граждан в течение месяца.

Напомним, что нынешней весной Тиньков выступил с публичной критикой военной спецоперации на Украине. После этого он продал свою долю в основанном им "Тинькофф банке", вскоре признавшись, что его заставили это сделать в администрации президента под угрозой национализации банка. Тинькову, находящемуся за пределами России и символически попрощавшемуся с ней, пришлось также усилить меры собственной безопасности.


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