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Новости 21:07

Кравцов заявил об усилении мер безопасности в школах

фото ЗакС политика Кравцов заявил об усилении мер безопасности в школах

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отдал распоряжение усилить меры безопасности в школах, сообщило 26 сентября РИА "Новости". Приказ был отдан после стрельбы в ижевской школе.

"Уже соответствующие поручения даны", — заявил министр в ответ на вопрос агентства о том, планируется ли усиление мер безопасности в российских школах.

Также Кравцов заявил, что в ближайшее время в школах должны состояться тренировки по системе безопасности. "Договорились с министром по чрезвычайным ситуациям в ближайшее время провести тренировки во всех общеобразовательных учреждениях, комплексно [проверить] системы безопасности школ", — рассказал он.

В понедельник в школе № 88 произошла массовая стрельба, жертвами которой стали 15 человек, из которых 11 — дети. Преступником оказался выпускник школы, мужчина 1988 года рождения.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ


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