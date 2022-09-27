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Новости 9:55

Минцифры перечислило специальности для освобождения частичной мобилизации

фото ЗакС политика Минцифры перечислило специальности для освобождения частичной мобилизации

Минцифры опубликовало список специальностей в сфере IT и связи, подходящих под критерии для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации. Приказ был выложен в Telegram-канале ведомства в ночь на 27 сентября.

В список попали IT-специальности, точные науки, а также психология, лингвистика, дизайн, реклама, журналистика, социология, торговое дело и другие направления. Как отмечается, претенденты на получение освобождения от мобилизации должны работать в аккредитованных организациях и обладать высшим образованием.

"Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции", — говорится в Telegram-канале Минцифры.

Накануне ведомство анонсировало запуск на портале Госуслуг формы для подачи IT-специалистами заявлений на освобождение от частичной мобилизации.

Фото: pixabay


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