Беглов восхитился государственностью Туркменистана

Губернатор Петербурга Александр Беглов в Ашхабаде принял участие в торжествах в честь Дня независимости Туркменистана, сообщили в Смольном. После празднования глава города поблагодарил президента Сердара Бердымухамедова.

"Туркменистан воспользовался своей независимостью во благо народа и государства. Ваша страна – одна из немногих республик бывшего СССР, кто сумел сохранить настоящий, подлинный суверенитет", - заявил Беглов.

Туркменскому народу петербургский губернатор пожелал благополучия и процветания.

Днем ранее Беглов провел переговоры с Бердымухамедовым. Особое внимание они уделили вопросу взаимодействия при строительстве "умных" городов, передает электронная газета "Золотой век". Также петербургский губернатор посетил МИД и высказался за создание Торгового дома Петербурга в Туркменистана и Торговый дом Туркменистана в Петербурге.

Годовщину независимости Туркменистана долгое время праздновали 27 октября. В этот день в 1991 году республиканский Верховный совет принял закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана". В 2018 году власти государства перенесли праздник на месяц раньше.

После обретения независимости Туркменистаном до своей смерти в 2006 году правил Сапармурат Ниязов, получивший титул "Туркменбаши Великий". Ему на смену пришел Гурбангулы Бердымухамедов, ставший "Аркадагом" (покровителем) и правивший страной 16 лет. Затем главой государства стал его сын Сердар.

Фото: gov..spb.ru