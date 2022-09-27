РСПП выступил за расширение списка отсрочек от частичной мобилизации

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил за расширение списка категорий граждан, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации, говорится на сайте общественной организации. Заявление появилось утром 27 сентября.

"Эксперты союза считают, что краткосрочное выбытие в трудовом коллективе значительного количества ключевого персонала не может быть оперативно компенсировано путем быстрого найма на рынке, когда речь идет о технологичных производствах с высоким уровнем требований к квалификации работников", — говорится в сообщении РСПП.

В связи с этим организация предложила предоставить отсрочку "ключевому персоналу" из числа сотрудников компаний с непрерывным производством, стратегических компаний, системообразующих организаций, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры.

Кроме того, в РСПП указали на риски для компаний, возникающие в случае мобилизации их владельцев и руководителей. Подобное может "привести к быстрой остановке работы компании, срыву выполнения контрактов", уверены авторы инициативы. В связи с этим они высказались за предоставление отсрочки по ряду критериев основным собственникам и руководителям организаций.

Ранее Минцифры опубликовало перечень специальностей в сферах IT и связи, обладатели которых имеют право на освобождение от частичной мобилизации.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"