"Яблочника" Маханькова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

В Пушкинском районном суде Петербурге 27 сентября рассмотрели административное дело в отношении экс-кандидата в депутаты местного совета Пушкина, "яблочника" Александра Маханькова о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Суд признал его виновным и назначил штраф 30 тысяч рублей из-за комментариев "ВКонтакте", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В середине сентября полицейские составили протокол на Маханькова из-за нескольких комментариев в социальной сети, сделанных в апреле 2022 года. В них упоминались события на Украине. Силовики решили, что депутат писал про специальную военную операцию, однако сам "яблочник" не согласен с этим. По его словам, его высказывания были абстрактными размышлениями. Он полагает, что административное дело было заведено, чтобы помешать ему вести избирательную кампанию.

Защитник "яблочника" Александр Кобринский в суде настаивал на прекращении дела, поскольку сроки привлечения к ответственности, по его мнению, уже истекли, а в протоколе сотрудники полиции не указали, что Маханьков совершил длящееся правонарушение. Кроме того, он обратил внимание судьи на необходимость провести лингвистическую экспертизу. Суд отказался привлекать к делу экспертов.

При обсуждении спорных высказываний Маханькова суд пытался узнать у экс-кандидата, что тот имел в виду.

- Какой иной смысл здесь может быть? - спросил судья.

- Иной смысл в том, что любой конфликт - это очень плохо. Вот и весь смысл, - ответил Маханьков.

- С этим тяжело не согласиться, - произнес судья.

В итоге суд все же признал критическое высказывание Маханькова дискредитацией Вооруженных сил. Для этого председательствующему не понадобилось уходить в совещательную комнату. Юрист Кобринский в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что он с его доверителем намерены обжаловать постановление о штрафе в 30 тысяч рублей в Городском суде.

В скором времени петербургские суды начнут рассматривать административные дела по аналогичной статье в отношении нескольких муниципальных депутатов. В Колпино планируют рассмотреть дело в отношении мундепа Романа Волги, в Фрунзенском районном суде - эмигрировавшего Владимира Волохонского из МО "№72", а в Красногвардейском - Василия Кунина из Малой Охты. Напомним, Кунин покинул Россию в марте 2022 года.

Константин Леньков