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Новости 12:16

В Ленобласти четыре вокзала станут региональными памятниками культурного наследия

фото ЗакС политика В Ленобласти четыре вокзала станут региональными памятниками культурного наследия

Дореволюционные здания четырех вокзалов на Выборгском направлении железной дороги получат статус региональных объектов культурного наследия, сообщили 27 сентября в пресс-службе администрации Ленобласти. Речь идет о сооружениях в Зайцево, Гвардейском, Бородинском и Ояярви.

"Эти вокзалы могли бы стать опорными пунктами межрегионального туристического маршрута Выборг — Сортавала", — выразил мнение вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой.

Ранее в Петербурге КГИОП обратился в Арбитражный суд с требованием обязать собственника дома Штиглица провести реставрацию интерьеров.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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