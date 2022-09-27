В Ленобласти четыре вокзала станут региональными памятниками культурного наследия

Дореволюционные здания четырех вокзалов на Выборгском направлении железной дороги получат статус региональных объектов культурного наследия, сообщили 27 сентября в пресс-службе администрации Ленобласти. Речь идет о сооружениях в Зайцево, Гвардейском, Бородинском и Ояярви.
"Эти вокзалы могли бы стать опорными пунктами межрегионального туристического маршрута Выборг — Сортавала", — выразил мнение вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой.
Ранее в Петербурге КГИОП обратился в Арбитражный суд с требованием обязать собственника дома Штиглица провести реставрацию интерьеров.