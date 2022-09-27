КГИОП через суд добивается реставрации интерьеров дома Штиглица

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с целью обязать собственника дома барона Штиглица на Английской набережной отреставрировать интерьеры здания. На выполнение работ в памятнике федерального значения комитет дает 24 месяца.

КГИОП настаивает, чтобы за каждый случай неисполнения решения суда в назначенный срок собственника обязали выплатить по 50 тысяч рублей. В случае дальнейшего решения комитет настаивает на взыскании с владельца выплат в размере 100 тысяч рублей ежемесячно вплоть до исполнения предписания суда.

Как отмечает КГИОП со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости, собственником дома Штиглица выступает на праве оперативного управления Санкт-Петербургский государственный университет. В конце 2017 года чиновники выдали собственнику предписание о проведении реставрационных работ в здании, однако проведенная в 2020 году проверка выявила неудовлетворительное состояние объекта. В связи с этим КГИОП вынес предостережение о недопустимости нарушения законодательства об охране памятников и потребовал выполнить работы по охранному обязательству.

Проверка состояния памятника, проведенная в сентябре 2022 года, показала, что "работы выполнены лишь в части реставрации фасадов объекта, работы по реставрации внутренних помещений не выполнены". При этом проектная документация по реставрации интерьеров здания в КГИОП до сих пор не поступила, отметили в комитете.

Ранее КГИОП подал в суд с требованием провести противоаварийные работы в даче Месмахера. Аналогичные требования комитет предъявил парку "Патриот" в Кронштадте из-за четырех зданий на Якорной площади.

Фото: gov.spb.ru