КГИОП судится с парком "Патриот" в Кронштадте из-за ремонта четырех зданий

Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обратился в Арбитражный суд с иском к ФГАУ "Военно–патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" Западного военного округа", на что обратил внимание "Деловой Петербург". Чиновники добиваются проведения консервации и противоаварийных работ в четырех зданиях на Якорной площади в Кронштадте за два года.

Как указывает газета, требуемые работы, согласно охранному обязательству, ФГАУ должно было провести не позднее 2021 года, однако они так и не начинались.

В случае, если судебное решение не будет исполнено, комитет просит назначить учреждению неустойку в размере 100 тысяч рублей, а после этого штрафовать на 200 тысяч рублей ежемесячно.

C похожими требованиями КГИОП в сентябре обращался к пользователям и собственникам дачи Шауба, дачи Фаберже и дачи Месмахера.