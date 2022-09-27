ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:44

Минтруд разработал "сохранные нормы" для супругов мобилизованных граждан с детьми

фото ЗакС политика Минтруд разработал "сохранные нормы" для супругов мобилизованных граждан с детьми

Минтруд разработал проекты нормативных актов о льготах членам семей мобилизованных россиян, сообщил 27 сентября "Интерфакс" со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

Как указал министр, положения о льготах внесены в законопроекты, которые сейчас проходят стадию утверждения. Они предполагают введение "определенных сохранных норм" для второго родителя ребенка до 14 лет, если первый родитель был призван в рамках частичной мобилизации.

"Здесь речь идет об отсутствии возможности привлекать в данном случае маму к сверхурочной работе, это отсутствие возможности привлекать такого сотрудника к работе в выходные дни, праздничные дни или направлять в командировку", — объяснил Котяков.

Кроме того, при мобилизации одного из родителей второй получит "преимущественное право" на сохранение рабочего места в случае сокращения персонала по месту работы, добавил министр.

Ранее РСПП выступил за расширение списка категорий граждан, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама