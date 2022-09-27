Минтруд разработал "сохранные нормы" для супругов мобилизованных граждан с детьми

Минтруд разработал проекты нормативных актов о льготах членам семей мобилизованных россиян, сообщил 27 сентября "Интерфакс" со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

Как указал министр, положения о льготах внесены в законопроекты, которые сейчас проходят стадию утверждения. Они предполагают введение "определенных сохранных норм" для второго родителя ребенка до 14 лет, если первый родитель был призван в рамках частичной мобилизации.

"Здесь речь идет об отсутствии возможности привлекать в данном случае маму к сверхурочной работе, это отсутствие возможности привлекать такого сотрудника к работе в выходные дни, праздничные дни или направлять в командировку", — объяснил Котяков.

Кроме того, при мобилизации одного из родителей второй получит "преимущественное право" на сохранение рабочего места в случае сокращения персонала по месту работы, добавил министр.

Ранее РСПП выступил за расширение списка категорий граждан, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации.