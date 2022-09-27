Жители Адмиралтейского района смогут оформить парковочные разрешения с октября

Начиная с 1 октября жители Адмиралтейского района смогут подать заявления на получение парковочного разрешения для стоянки в зоне платной парковки, известил 27 сентября комитет по транспорту.

Разрешения смогут оформить собственники жилых помещений или же долей в них, расположенных в пределах зон платной парковки. Также их могут получить граждане, зарегистрированные в жилье в границах аналогичной зоны. На одну квартиру положено не более двух разрешений, в случае с коммунальной квартирой — не более одного разрешения на одну квитанцию о квартплате.

"Срок действия парковочного разрешения кратен сумме платежа, но при этом не может превышать трех лет. Так, если житель внёс 1800 рублей, то срок действия документа составит один год, 3600 рублей — два года, при платеже в размере 5400 рублей — три года", — указали в комтрансе.

Правом подачи заявления обладает исключительно собственник жилого помещения. Сделать это он может либо на региональном портале Госуслуг, либо же обратившись в МФЦ.

Зона платной парковки появится в Адмиралтейском районе с 1 ноября. Она охватит 153 улицы, на которых появится 11 004 машиноместа.

С 1 сентября зона платной парковки охватила весь Центральный район, из-за чего в городе стало на три тысячи парковочных мест больше.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"