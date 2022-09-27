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Новости 13:50

 Мобилизованных и членов их семей решили освободить от пеней за платежи по ЖКХ

фото ЗакС политика  Мобилизованных и членов их семей решили освободить от пеней за платежи по ЖКХ

Госдума 27 сентября приняла во втором и третьем чтениях законопроект об освобождении граждан, мобилизованных на военную службу, и членов их семей от начисления пеней за просрочку уплаты платежей по ЖКХ и взносов за капремонт. 

Документ внесли представители "Единой России". 

Ранее депутаты утвердили закон о трудовых правах мобилизованных. Согласно этому документу, призванные на военную службу смогут вернуться к своей обычной работе после возвращения. Трудовые контракты на время службы будут приостановлены.


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