 Мобилизованных и членов их семей решили освободить от пеней за платежи по ЖКХ

Госдума 27 сентября приняла во втором и третьем чтениях законопроект об освобождении граждан, мобилизованных на военную службу, и членов их семей от начисления пеней за просрочку уплаты платежей по ЖКХ и взносов за капремонт.

Документ внесли представители "Единой России".

Ранее депутаты утвердили закон о трудовых правах мобилизованных. Согласно этому документу, призванные на военную службу смогут вернуться к своей обычной работе после возвращения. Трудовые контракты на время службы будут приостановлены.