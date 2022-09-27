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Новости 13:32

Госдума разрешила мобилизованным приостанавливать трудовые контракты

фото ЗакС политика Госдума разрешила мобилизованным приостанавливать трудовые контракты

Депутаты Государственной думы во вторник, 27 сентября, приняли во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс России. Согласно изменениям, граждане, призванные по мобилизации, после окончания военной службы в течение трех месяцев могут вернуться на прежнее место работы.

Трудовой контракт на это время будет приостановлен. Работодатель имеет право временно нанять на освободившуюся должность другого человека. Однако после возвращения призванного сотрудника работающий на его месте должен уйти.

- Стаж прохождения военной службы будет включен в стаж, необходимый для оформления страховой пенсии, - заметил председатель комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Также вводятся дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных. Их нельзя будет привлечь для особого режима работы или уволить при сокращении штата.


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