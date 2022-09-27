Минобороны РФ не намерено возвращать из-за границы россиян, уехавших ввиду мобилизации

В Министерстве обороны РФ известили, что не намерены на принудительном уровне возвращать из-за рубежа россиян, которые уехали из-за объявленной 21 сентября частичной мобилизации, сообщается в заявлении силового ведомства.

Кроме того, депортации не будут требовать и от государств, принявших у себя покинувших страну россиян.

"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", — следует из заявления Минобороны.

Отметим, что ранее на границе с Грузией на погранпункте Верхний Ларс развернули мобильный военкомат. Очередь из желающих покинуть РФ растянулась на десятки километров.

Ранее во вторник, 27 сентября, Госдума разрешила мобилизованным приостанавливать трудовые контракты.