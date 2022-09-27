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Новости 16:22

Дрозденко обещает выплатить мобилизованным ещё по 100 тысяч рублей из-за приостановки трудовых контрактов

фото ЗакС политика Дрозденко обещает выплатить мобилизованным ещё по 100 тысяч рублей из-за приостановки трудовых контрактов

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко решил дополнительно поддержать граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, гарантировав им ещё одну материальную выплату, информирует пресс-служба администрации региона.

"В связи с тем, что рабочие места сохранены за мобилизованными на федеральном уровне, Ленинградская область единовременно выплатит всем частично мобилизованным жителям региона по 100 тысяч рублей", - отчитался областной губернатор.

Также Дрозденко напомнил, что всем добровольцам, заключающим контракт с Минобороны без повестки, по-прежнему положены единовременные выплаты в 300 тысяч рублей.

Ранее во вторник, 27 сентября, депутаты Госдумы одобрили сразу во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс, согласно которым граждане, призванные по мобилизации, после окончания военной службы в течение трёх месяцев могут вернуться на прежнее место работы.


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