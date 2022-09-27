Почти половина петербургских работодателей планирует поднять оклады своим сотрудникам в 2023 году

Практически половина опрошенных аналитиками работодателей Северной столицы планирует поднять своим сотрудникам заработную плату в 2023 году, следует из исследования компании "HeadHunter Северо-Запад".

При этом в трети (30%) компаний заявили, что менять уровень жалованья не собираются, а ещё 1% респондентов отметили, что будут вынуждены урезать оклады.

Уменьшать уровень дохода первым делом будут компании, задействованные в сфере машиностроения (11%). Не планируют снижать оклады сотрудников фирмы, занятые в ретейле, в IT-сфере и области финансовых технологий, где работники наоборот могут ждать надбавок.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Петербург попал в топ-10 регионов по уровню зарплат.