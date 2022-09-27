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Новости 17:31

"У города достаточно возможностей": ЗакС рассмотрит вопрос о дополнительной поддержке резервистов

фото ЗакС политика "У города достаточно возможностей": ЗакС рассмотрит вопрос о дополнительной поддержке резервистов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга изучат предложение единороссов Александра Ржаненкова и Дениса Четырбока о дополнительных мерах соцподдержки мобилизованных горожан, передаёт пресс-служба парламента Северной столицы.

Для того, чтобы вопрос был поднят как можно скорее, документ оформили как поправку к законопроекту об изменениях в закон "Об аварийно-спасательной службе Санкт-Петербурга и аварийно-спасательных формированиях Санкт-Петербурга", а также в Социальный кодекс города.

"Мы видим, как оперативно вводятся новые преференции и социальные гарантии для мобилизованных резервистов на федеральном уровне. Считаю, что и у нашего города достаточно возможностей для того, чтобы поддержать таких петербуржцев. А если не хватит, найдем, где можно перераспределить ассигнования", – прокомментировал инициативу спикер Заксобрания Александр Бельский.

Какие конкретно меры поддержки будут оказаны мобилизованным, не уточняется.

Добавим также, ранее сегодня власти Ленобласти объявили, что мобилизованным выплатят дополнительно по 100 тысяч рублей. 


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