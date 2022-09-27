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Новости 18:35

В Ленобласть вернутся 19 "неверно" мобилизованных жителей

фото ЗакС политика В Ленобласть вернутся 19 "неверно" мобилизованных жителей

В Ленинградской области под руководством губернатора Александра Дрозденко проведено заседание региональной комиссии по частичной мобилизации, информирует пресс-служба администрации 47 региона.

По итогу встречи было озвучено, что с призыва вернутся 19 жителей области, мобилизованных на неправомерных основаниях.

"Основаниями для решения комиссии стали документы, подтверждающие состояние здоровья, многодетность мобилизованных (четверо и более детей), наличие брони, превышение призывного возраста и др.", — указывается в сообщении административной пресс-службы.

Добавим также, ранее сегодня власти Ленобласти объявили, что мобилизованным выплатят дополнительно по 100 тысяч рублей. 


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