В Ленобласть вернутся 19 "неверно" мобилизованных жителей

В Ленинградской области под руководством губернатора Александра Дрозденко проведено заседание региональной комиссии по частичной мобилизации, информирует пресс-служба администрации 47 региона.

По итогу встречи было озвучено, что с призыва вернутся 19 жителей области, мобилизованных на неправомерных основаниях.

"Основаниями для решения комиссии стали документы, подтверждающие состояние здоровья, многодетность мобилизованных (четверо и более детей), наличие брони, превышение призывного возраста и др.", — указывается в сообщении административной пресс-службы.

Добавим также, ранее сегодня власти Ленобласти объявили, что мобилизованным выплатят дополнительно по 100 тысяч рублей.