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Новости 11:46

Сенатор Климов: Россияне, уехавшие из РФ из-за мобилизации, могут вернуться без правовых последствий

фото ЗакС политика Сенатор Климов: Россияне, уехавшие из РФ из-за мобилизации, могут вернуться без правовых последствий

Граждане РФ, вынужденные покинуть страну из-за частичной мобилизации, могут вернуться в любой момент без каких-либо правовых последствий, написал у себя в Telegram-канале сенатор Андрей Климов, руководящий комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Последствия, по его словам, могут наступить только для тех, кто нарушил закон.

"Не меня одного одолевают вопросами: как быть с тысячами граждан РФ, спешно "съехавших" за кордон после объявления частичной мобилизации? <…> [Они] могут вернуться без правовых последствий в любой момент — Россия правовое государство", — заверил Климов.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что не намерены на принудительном уровне возвращать из-за рубежа россиян, которые уехали из-за объявленной 21 сентября частичной мобилизации.


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