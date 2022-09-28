Два мундепа из Ленобласти собрались на фронт

В зону специальной военной операции готовятся отправиться 15 региональных и муниципальных депутатов, сообщил в своем Telegram-канале секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

В числе добровольцев и мобилизованных - два мундепа из Ленобласти: член Цвылёвского сельсовета Тихвинского района Евгений Смирнов и депутат Дзержинского сельсовета Лужского района Константин Васильев.

Смирнов избирался в совет самовыдвиженцем. Ему 32 года. На момент избрания депутатом в 2019 году работал начальником участка в "СК-Магистраль". Васильев - единоросс. Ему 35 лет. Он руководит культурно-досуговым центром "Родник".

Турчак пообещал, что список будет пополняться. По его словам, заявления от депутатов всех уровней продолжают поступать.

Напомним, спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский сообщил, что спустя неделю частичной мобилизации ни один из депутатов городского парламента не обращался к нему с просьбой отпустить в зону специальной военной операции.