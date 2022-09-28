Главы ЛНР и Херсонской области обратились к Путину с просьбами о вхождении в состав России

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 28 сентября попросил президента Владимира Путина рассмотреть вопрос о включении ЛНР в состав России на правах отдельного региона. С аналогичной просьбой обратился к Путину и глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

"Уважаемый Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины! С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации!" — говорится в обращении Пасечника, выложенном в Telegram.

Пасечник уточнил, что уже подписал адресованное Путину обращение.

Сальдо также воспользовался мессенджером Telegram, чтобы сообщить о своем обращении к главе России. В своем канале он опубликовал скан предложения о принятии, адресованного Путину.

"Херсонская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Херсонской области в Российскую Федерацию на правах нового субъекта <...> и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Херсонской области", — говорится в тексте документа.

Ранее в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о проведении внепланового заседания 3 октября в связи с итогами референдумов.