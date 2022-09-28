Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ

Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы предложение об увеличении минимального размера оплаты труда до 16 242 рублей в месяц с 1 января 2023 года. Текст проекта опубликован 28 сентября в электронной базе Госдумы.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц", — говорится в проекте закона.

Как отмечается в пояснительной записке, увеличение размера МРОТ составит 6,3 % по отношению к предыдущему году. Также до 15 669 рублей вырастет в следующем году величина прожиточного минимума.

"МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4 процента и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9 процентов", — гласит текст пояснительной записки к проекту. Как полагают авторы инициативы, увеличение МРОТ позволит обеспечить повышение зарплаты 3,5 миллиона работников в России.

В последний раз МРОТ индексировали в начале лета, увеличив на 10% — до 15 279 рублей.

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