Петербургской пенсионерке выплатят 100 тысяч рублей за упавшую на голову наледь

Пожилая жительница Петербурга получит компенсацию за упавший на голову лед, известила 28 сентября прокуратура Выборгского района города. Суд назначил пенсионерке выплату за понесенный моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

Инцидент произошел 7 декабря 2021 года, когда с крыши ТК "Озерки" на голову петербурженке упал кусок льда. Как сообщили в прокуратуре, "в результате происшествия женщина испытала боль и испуг". Бригада скорой помощи доставила потерпевшую в травмпункт, где ей диагностировали ушиб и назначили лечение.

Женщина обратилась в прокуратуру, та организовала проверку и обратилась в суд с иском к ООО "Коллизер Интернейшнл", под управлением которого находится здание торгового комплекса. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с ответчика в пользу потерпевшей 100 тысяч рублей.