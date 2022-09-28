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Новости 16:25

Думский единоросс предложил уголовно наказывать граждан за подписание бумаг с критикой России

фото ЗакС политика Думский единоросс предложил уголовно наказывать граждан за подписание бумаг с критикой России

Замглавы фракции "Единой России" в Государственной думе Евгений Ревенко предложил ввести уголовную ответственность для граждан РФ за подписание бумаг с критикой страны, передает 28 сентября Telegram-канал думской фракции ЕР.

По данным канала, Ревенко заявил о том, что грузинские спецслужбы якобы предлагают пересекающим границу их государства "малодушным россиянам" подписать некие бумаги, "в которых Россия признается экстремистским государством". По мнению депутата, согласившихся с требованиями россиян следует преследовать уголовно.

"Я бы предложил подумать и на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность за подписание таких бумажек", — высказался по этому поводу Ревенко.

Начиная с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Не желающие попасть под призыв россияне пытаются выехать из России, в том числе в Грузию. Накануне Минобороны заявило, что не планирует возвращать покинувших страну граждан.


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