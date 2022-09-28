Мобильный призывной пункт появился в Ленобласти на границе с Финляндией

В Выборгском районе Ленобласти на границе с Финляндией заработал мобильный призывной пункт, рассказал портал 47news 28 сентября. По информации издания, предназначенный для работы с призывниками КамАз появился во вторник у пункта пропуска "Торфяновка".

Информацию о появлении мобильных пунктов на границе 47news подтвердили в администрации Выборгского района. "Работа мобильных пунктов организована в рамках закона", — заявили чиновники.

В свою очередь, в областном военкомате онлайн-изданию уточнили, что в передвижных военкоматах вручают повестки гражданам, подлежащим частичной мобилизации, а также записывают на военную службу добровольцев.

Ранее мобильный военкомат был развернут на границе с Грузией на погранпункте "Верхний Ларс".

Сегодня же губернатор Александр Беглов посетил с проверкой военкомат Адмиралтейского района.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"