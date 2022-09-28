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Новости 19:47

У Дрозденко появился представитель для связи с воинскими частями в зоне СВО

фото ЗакС политика У Дрозденко появился представитель для связи с воинскими частями в зоне СВО

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обзавелся спецпредставителем по взаимодействию с участвующими в СВО воинскими частями, в которых служат жители региона. Как рассказал глава области в своем Telegram-канале 28 сентября, новый пост достался полковнику в отставке Сергею Мачинскому.

По словам Дрозденко, спецпредставитель будет находиться на связи с родственниками мобилизованных. Ему предстоит заниматься отправкой вещей в зону спецоперации, передавать письма и видеообращения от солдат и офицеров домой и обратно.

"К спецпредставителю можно обращаться за информацией о раненых", — добавил Дрозденко.

Сергей Мачинский занимает пост первого замруководителя военно-исторического центра СЗФО. В июне "Лен24" сообщал о его назначении советником Дрозденко по патриотическому воспитанию.

Ранее появилась информация о планах главы Ленобласти назначить спецпредставителя по вопросу частичной мобилизации и поддержке военных.

Фото: Telegram-канал "Александр ДроZденко"


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