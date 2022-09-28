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Новости 14:52

Дрозденко хочет назначить своего спецпредставителя по вопросу мобилизации

фото ЗакС политика Дрозденко хочет назначить своего спецпредставителя по вопросу мобилизации

Руководитель Ленобласти Александр Дрозденко может назначить спецпредставителя губернатора по вопросу частичной мобилизации и поддержке военных, находящихся на военной спецоперации, пишет "Деловой Петербург". Соответствующее заявление сделала глава областного комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

"Могу подтвердить, [этот] вопрос действительно рассматривается. Скорее всего решение будет принято в ближайшее время, у нас все решения принимаются быстро", — поделилась Путронен.

Также в среду, 28 сентября, Дрозденко проводит в Доме офицеров в Луге личный приём мобилизованных жителей Ленобласти. Выступая перед ними, губернатор напомнил, что днём ранее отозвали 19 неправомерным образом мобилизованных призывников.

"Важно, чтобы люди чувствовали, что даже надев шинели и каски, они нужны на гражданке. Цепочка связи с домом очень важна", — отметил Дрозденко.

Добавим также, накануне власти Ленобласти объявили, что призывникам выплатят дополнительно по 100 тысяч рублей. 


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