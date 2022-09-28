Дрозденко хочет назначить своего спецпредставителя по вопросу мобилизации

Руководитель Ленобласти Александр Дрозденко может назначить спецпредставителя губернатора по вопросу частичной мобилизации и поддержке военных, находящихся на военной спецоперации, пишет "Деловой Петербург". Соответствующее заявление сделала глава областного комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

"Могу подтвердить, [этот] вопрос действительно рассматривается. Скорее всего решение будет принято в ближайшее время, у нас все решения принимаются быстро", — поделилась Путронен.

Также в среду, 28 сентября, Дрозденко проводит в Доме офицеров в Луге личный приём мобилизованных жителей Ленобласти. Выступая перед ними, губернатор напомнил, что днём ранее отозвали 19 неправомерным образом мобилизованных призывников.

"Важно, чтобы люди чувствовали, что даже надев шинели и каски, они нужны на гражданке. Цепочка связи с домом очень важна", — отметил Дрозденко.

Добавим также, накануне власти Ленобласти объявили, что призывникам выплатят дополнительно по 100 тысяч рублей.