Скочиленко продлили арест до 1 ноября

Василеостровский районный суд Петербурга не стал изменять меру пресечения художнице Александре Скочиленко, которую обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии (ч.2 ст. 207.3 УК), сообщили в группе ее поддержки. Заседание проходило в закрытом режиме.

Художницу оставили в СИЗО до 1 ноября. По словам адвоката Скочиленко Яны Неповинновой, следствие, требуя оставить обвиняемую под стражей, указывало на тяжесть преступления, риск воспрепятствованию сбора доказательств со стороны Скочиленко и опасность, что та скроется.

"Каким образом - следователь не пояснил и начал фантазировать, что в Европе сейчас принимают беженцев и Саша может скрыться туда", - добавила Неповиннова.

Скочиленко грозит до 10 лет лишения свободы за замену нескольких ценников в супермаркете на листки, на которых, по утверждению следователей, была недостоверная информация о ходе специальной военной операции в Украине. Обвиняемая провела в СИЗО больше пяти месяцев. За это время у нее обострились проблемы со здоровьем из-за неправильного питания. Защита неоднократно указывала, что девушке необходима квалифицированная медицинская помощь, которую в СИЗО оказать не могут.